شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الأهلى يشكر كل مؤازريه فى محنة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى على توجيه الشكر لجميع مؤازريه فى محنة فيروس كورونا المستجد ، وخاصة أسرته و عائلته و أصدقاؤه و جماهير القلعة الحمراء ، بعدما تعرض نائب الأهلى مؤخرا للإصابة بالفيروس اللعين .

و كتب العامرى فاروق على صفحتة الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك ، "ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ اهل بيتكم ،بكل معانى المحبه والرضى والحمد اشكر ربنا وأحمد فضله على وعلى اسرتى وعائلتى وبصدق نية طيبة أشكركم جميعا أعضاء النادى الأهلى وجماهير النادى الأهلى فى كل أنحاء الدنيا وجميع العاملين بالنادى الأهلى والنشاط الرياضى والأجهزة الفنية واللاعبين ومجلس ادارة النادى الأهلى وجميع العاملين بوزارة الشباب والرياضة والوزير أشرف صبحى وجميع الوزراء السابقين وقيادات الدولة والإعلاميين وجميع الأصدقاء الغاليين على قلبى والأقارب على مشاعركم الطيبة تجاهى وتجاه أسرتى وعلى الدعوات والمراسلات الدائمة للإطمئنان حقيقى اذا فى نعمة من نعم ربنا فى هذا المرض اللعين فهى احترام وتقدير وحب الناس ودعواتكم بالخير والذى احمد الله عليها . أحمد الله على نعمه وفضله ولكم منى كل المحبه والاحترام والتقدير . جميعكم فوق الرأس دائما.



العامرى فاروق

من ناحية أخرى يخوض النادى الأهلى مواجهة هامة مساء الليلة أمام بايرن ميونخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية بالدوحة ، حيث تحظى بعثة الأهلي بإجراءات احترازية ووقائية مشددة، فور وصولها إلى مطار العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، وأكد مصدر مسئول بالأهلي أن بعثة المتواجدة حاليا في الدوحة لم تمنع أي شخص من زيارة فندق الإقامة ، وأضاف المصدر «فيفا» شدد على بعثة الأهلي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا واستمرار اتخاذ كل الخطوات الخاصة بتأمين البعثة على الصعيد الطبي منذ دخولها الكبسولة الطبية فور وصولها ؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.