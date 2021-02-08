شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادى الأهلي مواجهة مرتقبة مع بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، اليوم الإثنين، على ملعب أحمد بن علي فى قطر بمنافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الاهلي والبايرن

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الاهلىو البايرن في تمام الثامنة مساءا ، بالبطولة التي تقام بقطر و تستمر حتى 11 فبراير الجارى ، بمشاركة أقوى الفرق فى القارات.

موعد ماتش الاهلي والبايرن

تذاع مباراة الأهلي وبايرن ميونخ على قنوات بي ان سبورتس المفتوحة والمشفرة.

والتشكيل المتوقع للأهلي في مباراة بايرن ميونيخ، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني أو أحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع، وحمدي فتحي وديانج وعمرو السولية في وسط الملعب وأفشة ووالتر بواليا وحسين الشحات في الهجوم.

ويخطط بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لوضع خطة خاصة للتعامل مع مباراة بايرن ميونيخ الصعبة، تعتمد على التأمين الدفاعي وتضييق الخناق على لاعبي بطل أوروبا، مع فرض رقابة لصيقة على اللاعبين مصادر الخطورة في صفوف البايرن، من أجل الحد من خطورتهم وعدم تركهم يتحركون بأريحية داخل الملعب، مع تكليف لاعبي الدفاع والوسط بمراقبة رباعي هجوم البايرن، خاصة روبرت ليفاندوفيسكي وسيرج جنابري وجوشوا كيميتش وكومان أو توماس مولر، لاسيما أنهم عناصر القوة للفريق الألماني ومصدر الإزعاج في صفوف الأهلي، ويجيدون اللعب في المساحات الواسعة، حيث يعمل موسيماني على تضييق الخناق أمامهم.

في المقابل، يخوض العملاق الألماني بايرن ميونخ أولى مبارياته في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية ، ويسعى البافاري لتحقيق الفوز وخطف بطاقة العبور إلى النهائي الذي سيقام الخميس، ويتسلح في هذا اللقاء بخط هجوم مرعب للغاية متمثل في النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كينجسلي كومان والثنائي الألماني سيرجي جنابري وليروي ساني.