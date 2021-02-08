شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير لـ"رضا عبد العال" : لازم تعتذر "الهزار ليه حدود"..والفار اتلغى فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الإعلامى أحمد شوبير، رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك الأسبق بضرورة إعلان اعتذار فورى للثلاثى ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار بعد قيامه بإتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : "بنحب خفة دم الكابتن رضا عبد العال، وحتى تقطيعه فى المدربين مش بنرد عليه، لكن يتهم الناس أنهم إرهابين وشاركوا فى اعتصام رابعة وقالوا خطب أمر لا يمكن السكوت عليه".

وأضاف شوبير: " ياكابتن رضا لو عندك دليل قدمه لو معاك فيديوهات طلعها وأنا أول واحد هكون فى صفك أحنا فى دولة كبيرة مش تهريج وخلاص ، زمايلك رفعوا عليك قضية ، الهزار والضحك ليه حدود ياكابتن ، ومش هتكلم عليك كمدرب لانى مؤمن بالبخت والحظ والتوفيق وعدمه ".

وأردف شوبير: "تتهم ناس فى مستقبلها وأكل عيشها وأسرهم مينفعش خالص، من فضلك قدم لنا الدليل وإن لم تقدم سيكون عليك الاعتذار الفورى ، ومينفعش كل شوية تطلع تقول كدا".

وعن مباراة الزمالك والاتحاد قال شوبير:" طرد رزاق سيسيه كان قرار قاسى ، ابراهيم نور الدين لم يمنح اللاعب انذار ولكن أبو خاطر حكم الفيديو بعتله وقاله اديله كارت أحمر ، وضربة الجزاء سليمة ، والماتش كان سهل لكن ابراهيم نور الدين وتر نفسه بدون لازمة ، فى كرة شيكابالا قالك فاول على لاعيبة الزمالك قعدت ادور على الفاول ملقتش ودى مدرسة قديمة بطلت من زمان وفى قرارات اخرى رجع للفار ومنح احد اللاعبين انذار ورجع تانى طب ما من الاول تشوف اللعبة وبعدين ترجع تديله انذار، عملت قلق بدون داع".

وعن اتحاد الكرة قال شوبير:" بقولكوا خبر حصرى تقنية الفار اتلغت من بطولة كأس مصر ، ومش هيكون فيه رئيس للجنة المسابقات ".

كشف محمد رشوان، محامى ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار لاعبو الأهلى السابقين، السبب فى مقاضاة رضا عبد العال لاعب النادى الأهلى والزمالك السابق، وأكد المحامى رشوان فى مداخلة هاتفية أنه تقدم ببلاغات للنائب العام وشكوى للهيئة الوطنية للإعلام بطلب منع رضا عبد العال من الظهور الإعلامى لتجنب حدوث فتن بين جماهير الأهلى والزمالك.

وقال المحامى محمد رشوان إنه سيتم مقاضاة رضا عبد العال بعدما زعم خلال حديثه ببرنامج "حديث القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم عيسى بقناة "القاهرة والناس" أن مختار مختار وعماد النحاس وربيع ياسين ينتمون لجماعة الإخوان وشاركوا فى اعتصام رابعة الإرهابى.

وفى المقابل، رد رضا عبد العال نجم الزمالك و الأهلي السابق فى تصريحات لـ "الخليج 365 " قائلا، "أنا ما بألفش فى فيديوهات، والكابتن ربيع هو اللى قايل أسماء الإخوان من لاعبى الكرة خلال أحد المؤتمرات لدعم محمد مرسى وقتها".

وأضاف رضا عبد العال، "مستعد للاعتذار عن كلامى لو الأسماء اللى قلتها طلعوا وقالو إحنا مش إخوان".