شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: بيكهام فى تشكيل الأهلى أمام البايرن.. ومفاجأة موسيمانى ثنائى خط الوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلى سيكون متواجد فى التشكيل الأساسى لفريقه أمام بايرن ميونخ بنصف نهائى كأس العالم للأندية الليلة ، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : " افتكروا كلامى دفاع الأهلى أمام البايرن الليلة سيقود محمد الشناوى حارس مرمى وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول وسيتواجد معهم أحمد رمضان بيكهام".

ويضيف شوبير: "عن نفسى أفضل وجود طاهر محمد طاهر فى الملعب بحيث يؤدى دور لاعب الوسط الثالث وقد فعلها بإقتدار فى مباراة الدحيل القطرى".

وأكمل شوبير: "عكس ما يتصور الجميع موسيمانى سوف يعلن بثنائى فى خط الوسط وليس ثلاثى ، وسوف يبقى على حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومجدى أفشة ووالتر بواليا فى التشكيل الأساسى".

يخوض فريق الكرة بالأهلي مباراة قوية ومتفاوتة في المستوى الفني عندما يلتقي بايرن ميونيخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في مباراة ستكون صعبة على النسور الحمر بسبب فارق الإمكانيات بين لاعبي الأهلي ولاعبي بايرن ميونيخ.

ويرغب الأهلي، في تقديم أداء قوي وبذل كل ما في وسعهم للظهور بشكل مشرف أمام بطل أوروبا، لاسيما أن الفريق البارفاري يضم خط هجوم هو الأقوى على مستوى العالم، وحقق نتائج قوية على مستوى الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، وهو ما يضعه الجهاز الفني للأهلي في الحسبان قبل موقعة الليلة الصعبة.

ويخطط بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لوضع خطة خاصة للتعامل مع مباراة بايرن ميونيخ الصعبة، تعتمد على التأمين الدفاعي وتضييق الخناق على لاعبي بطل أوروبا، مع فرض رقابة لصيقة على اللاعبين مصادر الخطورة في صفوف البايرن، من أجل الحد من خطورتهم وعدم تركهم يتحركون بأريحية داخل الملعب، مع تكليف لاعبي الدفاع والوسط بمراقبة رباعي هجوم البايرن،