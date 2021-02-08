شكرا لقرائتكم خبر عن جيلبرتو يحفز لاعبي الأهلى قبل مواجهة البايرن: "القاضية ممكن يا أهلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم الأنجولي جيلبرتو، لاعب النادى الأهلي السابق، فى رسالة تحفيزية جديدة لنجوم النادي الأهلى قبل المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي رسالة جيلبرتو على الحساب الرسمي للكاف على "تويتر"، وظهر النجم الأنجولي وهو يوجه رسالته قائلا: "القاضية ممكن يا اهلى".

وبالأمس، وجه النجم الأنجولي جيلبرتو، لاعب النادى الأهلي السابق، رسالة تحفيزية للاعبي المارد الأحمر، قبل مباراتهم المرتقبة غدًا في نصف نهائي مونديال الأندية المقامة في قطر، ونقلت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر تويتر، رسالة الصديق القديم لجمهور النادي الأهلي، الذى قال "يلا يا أهلى، بكرة، إن شاء الله".

ويلتقي الأهلى مع بايرن ميونيخ فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، بنصف نهائي مونديال الأندية الذي تستضيفه الدوحة حتي يوم 11 فبراير الجاري، ويلعب الفريق الأحمر بعدما نجح في الفوز علي الدحيل القطري بهدف نظيف الخميس ليتأهل إلي نصف نهائي البطولة ، فيما يشارك بايرن ميونيخ من الدور نصف النهائي مباشرة بعد أن وصل الدوحة أول أمس (السبت ) وخاض مرانا وحيد أمس.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة المؤتمر الصحفى للمباراة بحضور المديرين الفنيين للفريقين وقائدى الفريقين، وظهر خلالها أن المدير الفني للمارد الأحمر قبل التحدى وقام برفع الحماس لدى لاعبيه مؤكدا ان هناك بعض السلبيات في الفريق البافارى سيسعى إلى استغلالها لاقتناص الفوز والتأهل للمباراة النهائية .