شكرا لقرائتكم خبر عن نقل جمهور الأهلي أمام البايرن لـ"الثالثة يمين" منعاً للكثافة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار حسام أبو العلا رئيس رابطة جماهير الأهلى فى الدوحة أن اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بقطر أخطرته بتغيير مكان تواجد الرابطة فى مباراة بايرن ميونخ الليلة ، وقال حسام أبو العلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" بسبب كورونا والخوف من الكثرة العددية أخطرتنى اللجنة المنظمة للمونديال بوضع رابطة جماهير الاهلى فى الثالثة يمين بدلا من الثالثة شمال".

ويضيف حسام أبو العلا: "جمهور الأهلى صنع حالة زخم فى قطر وأشعر الجميع أن هناك بطولة عالمية ونادى كبير يتواجد على الاراضى القطرية، فى كل مكان تجد جمهور الاهلى حاضراً مسانداً وداعماً للكيان الكبير".

وأكمل رئيس رابطة جمهور الأهلى فى الدوحة: " مواجهة الليلة للمتعة الكروية فهى بين أفضل نادى فى العالم وبين أفضل نادى فى الكون ونادى القرن فى افريقيا ، مباراة تاريخية لن نضع ضغوط فى الفريق بسببها ولكننا نتمنى أن نكون الكفة التى ترجح كفة فريق الاهلى فى المباراة".

يخوض فريق الكرة بالأهلي مباراة قوية ومتفاوتة في المستوى الفني عندما يلتقي بايرن ميونيخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في مباراة ستكون صعبة على النسور الحمر بسبب فارق الإمكانيات بين لاعبي الأهلي ولاعبي بايرن ميونيخ.

ويرغب الأهلي، في تقديم أداء قوي وبذل كل ما في وسعهم للظهور بشكل مشرف أمام بطل أوروبا، لاسيما أن الفريق البارفاري يضم خط هجوم هو الأقوى على مستوى العالم، وحقق نتائج قوية على مستوى الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، وهو ما يضعه الجهاز الفني للأهلي في الحسبان قبل موقعة الليلة الصعبة.

ويخطط بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لوضع خطة خاصة للتعامل مع مباراة بايرن ميونيخ الصعبة، تعتمد على التأمين الدفاعي وتضييق الخناق على لاعبي بطل أوروبا، مع فرض رقابة لصيقة على اللاعبين مصادر الخطورة في صفوف البايرن، من أجل الحد من خطورتهم وعدم تركهم يتحركون بأريحية داخل الملعب، مع تكليف لاعبي الدفاع والوسط بمراقبة رباعي هجوم البايرن،