شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. موسيماني يضبط إيقاع السيمفونية الحمراء أمام بايرن ميونخ الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل المدير الفنى للنادي الأهلي بيتسو موسيمانى آمال الجماهير الحمراء فى ضبط إيقاع سيمفونية الفريق الأحمر أمام بايرن ميونخ، فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، المقام فى العاصمة القطرية الدوحة، فى المواجهة التى ستجمع الفريقين مساء اليوم .

ويمتلك موسيمانى ثقة وشجاعة قوية، خاصة على صعيد التخطيط الهجومي، مما جعله يدخل قلوب وعشاق الجماهير الحمراء منذ توليه المسئولية الفنية للنادى الأهلي، خاصة بعدما نجح فى الحصول على اللقب الأفريقى والوصول إلى مونديال الأندية.

وأكد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلي، على ثقته فى جميع لاعبى الفريق، قبل مواجهة بايرن ميونخ اليوم في نصف نهائي مونديال الأندية، وإيمانه بلاعبيه بشكل جيدا جدا، مؤكدًا أن فريقه لديه أخطاء وأيضا البايرن لديه أخطاء، وهذه هى كرة القدم فى كل دول العالم، حيث أن الأهلى يعلن التحدى أمام بايرن فى مواجهة اليوم.

وأضاف موسيمانى، أن الأهلى يبقى بطلا ومعتادا على خوض المواجهات الكبيرة من نوعية لقاء بايرن ميونيخ قائلا، "بالتأكيد مباراة مهمة وتاريخية ولكن لا أعتقد أنها ستكون أهم مباراة فى تاريخ الأهلي، مشيرا إلى أن الأهلى استحق الوصول إلى نصف نهائى المونديال بعد الفوز على الدحيل فى المباراة الأولى، كما أنه بطل أفريقيا ويستحق التواجد فى هذه المكانة، قائلا: "أى عمل تقوم به الهدف يجب أن تشعر بالمتعة خلاله، ونحن نلعب كرة القدم من أجل النجاح والمتعة وندرك جيدا درجة تشوق جماهيرنا لهذه المباراة الكبيرة".

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وأشار موسيمانى إلى أن جميع أندية العالم تتعرض للانتقادات وليس فريقى فقط وعلى المستوى الجماعى والعملى داخل الفريق نقدر هذا الأمر ونحترمه بشكل جيد جدا، موضحا أنه من المهم أن تكون واقعيا وتعترف بوجود أخطاء لديك من أجل الاستفادة من ذلك فى رحلتك مع الكرة.

وأضاف موسيمانى، نثق فى قدراتنا جدا ولن تهتز مهما حدث ولدينا إصرار كبير على المضى قدما فى رحلتنا من أجل النجاح والوصول إلى أهدافنا، قائلا: "جميع أندية القارة الأفريقية تتمنى أن تكون مكان الأهلي الآن لخوض نصف نهائى كأس العالم للأندية أمام بطل أوروبا.

ويرصد الخليج 365 لقطات لموسيمانى فى الصور التالية :