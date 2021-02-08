كلوب يكشف.. ماذا قال أليسون بعد رباعية سيتي في مرمى ليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، ردة فعل أليسون بيكر حارس مرمى الريدز عقب خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي في المباراة التي جمعتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل سيتي ضيفًا على ليفربول مساء أمس الأحد في مباراة الجولة الـ23 من بريميرليج، وحقق الفريق السماوي الفوز بنتيجة 4-1 ليعزز تربعه على قمة جدول الدوري.

وتسببت أخطاء أليسون في إهداء سيتي فرصتين استغلهما لاعبو الفريق السماوي لترتفع النتيجة إلى رباعية مقابل هدف.

وبحسب صحيفة "ليفربول إيكو" قال كلوب عقب المباراة: "كان من الواضح أن هذين الهدفين قتلا المباراة.. الكل يعلم ذلك".

وعن حديثه مع أليسون، قال: "تحدثت إليه، من الواضح أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة وكان يقول: ليس اليوم.. ليس اليوم".

وتابع: "قلت له هذه هي مشكلة الأخطاء، لا يمكنك أن تقرر متى ترتكبها".

وواصل: "الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله هو التعلم مما حدث، وهذا ما سيفعله ولن يحدث له مرة أخرى.. أنا متأكد تمامًا".

وأتم: "لقد أنقذ فريقنا أكثر من مرة، أليسون حارس مرمى من الطراز العالمي".

جدير بالذكر أن رصيد ليفربول تجمد عند النقطة 40 احتل بها المركز الرابع بجدول ترتيب بريميرليج.