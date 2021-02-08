تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام الأهلي بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين، يلتقي الأهلي وبايرن ميونخ على ملعب أحمد بن علي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز على الدحيل القطري -المستضيف- بهدف دون رد سجله حسين الشحات، ليحجز موعده مع بايرن في نصف نهائي المونديال.

وبحسب التقارير، فمن المتوقع أن يبدأ هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ مباراته أمام الأهلي بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بنجامين بافار، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، ألفونسو دايفيز.

خط الوسط: يوشوا كيميتش، توليسو، سيرجي جنابري، توماس مولر، كينجسلي كومان.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفيكسي.