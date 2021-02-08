موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ.. والقناة الناقلة والمعلّق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

يلتقي، اليوم الاثنين، الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية في تمام الثامنة مساءً.

وسيخرج الأهلي إلى المواجهة مرتديا الزي الأساسي (القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء)، في حين يرتدي بايرن ميونيخ الطقم الأبيض كاملا وحارس مرماه اللون الأزرق كاملا.

موعد المباراة

تقام المباراة في الثامنة مساءً على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

القناة الناقلة

تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس HD (المفتوحة) إضافة إلى قناة بي إن HD1، وقناة الكأس HD.. (10 قنوات أعلنت إذاعة المباراة)

معلق المباراة

ومن المقرر أن يتولي مهمة التعليق على المباراة كل من أحمد الطيب وعلي محمد علي.