"كيف يفكر موسيماني؟".. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

تشكيل الأهلي المتوقع.. كيف يُفكر موسيماني لمباراة بايرن ميونيخ؟

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني في كأس العالم للأندية.

ويلعب في الـ8 مساء اليوم الإثنين الأهلي وبايرن ميونيخ ضمن نصف نهائي مونديال الأندية في العاصمة القطرية الدوحة.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن موسيماني، يُفاضل بين الثنائي، أكرم توفيق ومحمد هاني فيما يخص مركز المدافع الأيمن خلال مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ.

ويُفاضل بيتسو موسيماني أيضاً بين الثنائي محمد شريف ووالتر بواليا في مركز المهاجم.

وأشار مراسل "الخليج 365" الى أن بيتسو موسيماني استقر بشكل كبير على مواجهة بايرن ميونيخ بطريقة 4-3-3 بدلاً من طريقته المعتادة 4-2-3-1.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني (أكرم توفيق).

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - والتر بواليا (محمد شريف) - حسين الشحات.