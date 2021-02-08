شكرا لقرائتكم خبر عن معلق مباراة الأهلي وبايرن ميونخ اليوم والتشكيل والمتوقع للفريقين وطاقم والحكام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلعب اليوم النادي الأهلي المصري فى الدور نصف نهائي من كأس العالم للأندية 2021، ويبحث الكثيرون من عشاق النادي الأهلي عن معلق مباراة الأهلي وبايرن ميونخ وكذلك تشكيل فريق الأهلي فى مواجهة البايرن وتشكيل فريق بايرن ميونخ ، أيضًا طاقم الحكام فى المباراة.

يقوم بالتعليق على مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ اليوم في قناة بين سبورت المفتوحة والمشفرة كبير طاقم المعلقين في قناة بين سبورت على محمد علي وهو معلق كرة مصري.

يعلق على مباراة الأهلي والبايرن اليوم في قناة الكاس القطرية المفتوحة 3 والمشفرة 3 معلق كرة القدم أحمد الطيب وهو معلق كرة مصري.

يقوم بتحكم مباراة الأهلي وبايرن ميونخ اليوم فى دور نصف النهائي في كاس العالم للاندية الحكم الإماراتي الدولى محمد عبد الله ، ويعاونه الحكم الإماراتي محمد الحمادي والحكم الإماراتي حسن المهري والحكم الرابع هى البرازيلية إيدنا ألفيس باتستا.

حراسة المرمى:

مانويل نوير

خط الدفاع:

نيكلاس زوله - بنجامين بافار - لوكاس هيرنانديز - دافيد ألابا

خط الوسط:

جوشوا كيميتش – توماس مولر – كينجسلي كومان – سيرج جنابري – لوروا ساني

خط الهجوم:

روبرت ليفاندوفسكي

حراسة المرمي

محمد الشناوي

خط الدفاع

علي معلول - بدر بانون - أيمن شرف - محمد هاني

خط الوسط

عمرو السولية - أليو ديانج - حمدي فتحي

خط الهجوم

حسين الشحات - والتر بواليا - طاهر محمد طاهر