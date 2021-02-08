شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى ضيفاً ثقيلاً على سموحة باستاد الإسكندرية فى ختام الجولة 12 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه سموحة نظيره إنبى في الخامسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسكندرية فى ختام منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الفريق السكندرى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإسماعيلى بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للمسابقة، بينما فاز الفريق البترولى على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من 10 مباريات فاز في ثلاث مباريات وتعادل فى 6 وخسر لقاءً وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 10 ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل إنبى المركز الخامس برصيد 16 نقطة بعدما خاض 9 مباريات فاز في خمس مباريات وتعادل فى لقاء وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 12، ولا يزال لديه مباراتان مؤجلتان.

وطالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات بغية اقتحام المربع الذهبى للمسابقة فيما شدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى على صعوبة مباراة اليوم مطالباً لاعبيه بإستغلال أنصاف الفرص لهز الشباك وحسم المباراة.

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام إنبى مكونا من: "الهانى سليمان، محمد عبد المنعم، رجب نبيل، أحمد جمال، أطهر الطاهر، محمود حليمو، على عزال، محمد كناريا، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام حسن".

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام سموحة مكونا من :"محمود جاد ، رامي صبري، كريم فؤاد، علي فوزي، زياد بوغطاس ، صلاح ريكو، محمد مرسي، مصطفى عادل، عبد الرحمن عامر ، دينوبيتر جود، جون اوكاي".