شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يهزم نوير في صراع "الكلين شيت" قبل قمة الأهلي والبايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى جماهير النادي الأهلي أنفسها بمباراة للتاريخ، عندما يصطدم المارد الأحمر في تمام الثامنة مساء الإثنين بالعملاق الأوروبي بايرن ميونخ، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، وتعول الجماهير الكثير من الآمال على حارس مرمى الفريق الأحمر المتألق محمد الشناوي، والذى أثبت في العديد من المناسبات أنه رجل المباريات الصعبة.

ويعتبر الشناوي أحد العناصر البارزة في تشكيل المارد الأحمر والتى لا غنى عنها في الفترة الأخيرة خاصة بعد تألقه ليحتل المركز الأول في اختيارات المنتخب الوطني، وهو ما تؤكده لغة الأرقام والاحصائيات التى لا تعرف التحيز، خاصة بعدما أثبتت تفوق الأخطبوط المصري على الأسطورة الألمانية مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، خاصة فيما يتعلق بالشباك النظيفة، وجاءت إحصائيات كلا الحارسين على موقع الاحصائيات "ترانسفير ماركت" كالتالي:

محمد الشناوي

السن: 32 سنة

القيمة التسويقية: 2 مليون و500 ألف يورو

في الموسم الجاري

شارك في: 10 مباريات

استقبل: هدفين

شباك نظيفة: 8 مباريات

مانويل نوير

السن: 34 سنة

القيمة التسويقية: 18 مليون يورو

في الموسم الجاري

شارك في: 28 مباراة

استقبل: 35 هدفاً

شباك نظيفة: 7 مباريات

ورصد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مكافآت استثنائية للاعبى الفريق الأحمر لتقديم عرض قوى ومشرف أمام بايرن ميونيخ الألماني، فى المباراة التي ستجمعهما غدا الاثنين فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، ولتحفيز اللاعبين على بذل أقصى ما فى وسعهم للظهور بمستوى قوي أمام بطل أوروبا.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر، في مباراته ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس لعالم للأندية، بعد اعتباره صاحب الأرض، على أن يرتدي الفريق البافاري القميص الأبيض والشورت الأبيض، فيما سيرتدي الأهلي الشورت الأسود حتى لا يتشابه مع الشورت الخاص بالبايرن، وفقا للاتفاق الذي تم مع اللجنة المنظمة للبطولة.