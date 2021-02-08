شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستدرج المقاصة "الجريح" اليوم على استاد السويس بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه سيراميكا نظيره مصر المقاصة في الثانية والنصف ظهر اليوم الإثنين على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بعد التعادل الإيجابى مع أسوان بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفريق الفيومى من الاتحاد السكندرى برباعية دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة للدوري.

ويحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في ثلاثة مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف وما زال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 4 وتعادل في لقاء وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة.

وطالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات في ظل تقارب فارق النقاط مع المقاصة للتقدم في سباق مراكز المسابقة، في المقابل شدد إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة على لاعبيه ضرورة إنهاء فترة التراجع والعودة للانتصارات بعد الخسارة من الزمالك ثم الاتحاد برباعية تسببت في تقهقر الفريق بجدول الدوري.

ويبدو التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام مصر المقاصة مكونا من: "عامر عامر، أحمد محسن، خالد صبحى، طارق سامى، رجب بكار، كوامى بونسو، محمود نبيل، محمد تونى، محمد إبراهيم، شريف دابو، شادى حسين".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام سيراميكا مكون من: "محمد كوكو،أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحى، خالد أوتشو ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي،باولن فوافي ومروان حمدي".