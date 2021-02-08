شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الطلائع يحذر ناصر منسى من كثرة الاعتراض على التبديلات بعد واقعة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجهاز الفنى لطلائع الجيش لاعبه ناصر منسى مهاجم الفريق المعار من بيراميدز من كثرة الاعتراض على خروجه بديلا من المباريات بعدما ظهر معترضاً على تغييره فى مباراة بيراميدز التى خسرها فريقه بهدف دون رد ، وهى ليست الواقعة الاولى لمنسى الذى سبق له الاعتراض على التغيير فى إحدى مباريات هذا الموسم قبل أن يبادر اللاعب بالخروج معتذراً لعبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق عبر شاشة التليفزيون مؤكداً أنها حماسة ملعب ورغبة فى الاستمرار لإفادة الفريق هجومياً.

وطالب جهاز الطلائع ناصر منسى بالالتزام والابتعاد عن الاعتراضات خاصة أن منسى من المهاجمين المميزين بالكرة المصرية وينتظره مستقبل رائع.

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت عصر السبت على ستاد الدفاع الجوى بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وبدأ الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبلة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثالثة عشرة للمسابقة، على أن يتحدد مصير عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق الذى يعانى من فيروس كورونا وغاب عن مواجهة البنك الاهلى والمقاولون العرب وبيراميدز وهى المواجهات التى ادارها الثنائى أحمد عبد العزيز وياسر على.

ويستعيد الطلائع فى مواجهة سموحة جهود مدافعه على الفيل الذى غاب عن مواجهة بيراميدز بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

ويبحث عبد الحميد بسيونى خطة تعديل موقف الطلائع فى جدول الدوري بعد تلقى الفريق سلسلة من الهزائم منذ انطلاق مسابقة الدوري بعد سلسلة الإصابات بفيروس كورونا التى ضربت لاعبيه وتسببت فى غيابهم عن بعض المباريات مما تسبب فى تراجع النتائج.

ووافق نادى طلائع الجيش على إعارة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق ومصطفي الزناري مدافع مواليد 99، للنادي الإسماعيلي لنهاية الموسم الحالي.

وقال العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بنادي طلائع الجيش إن مجلس إدارة ناديه وافق علي إعارة الثنائي للدراويش في إطار علاقة الود والتعاون التي تجمع الناديين وحرصا من مجلس إدارة نادي طلائع الجيش علي مساعدة الاسماعيلي في أزمته الراهنة.