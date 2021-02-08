شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يتحدى زملاءه بتدريب العضلات فى "الجيم".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد حسن نجم المنتخب الوطنى السابق فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، يقوم خلاله بأداء بعض التدريبات العضلية داخل صالة "الجيم"، معلقا عليه: "مين جاي في التحدي".

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ومن ناحية أخرى يرى أحمد حسن، عميد لاعبي العالم قائد منتخب مصر الأسبق، أن المنافسة على الدوري المصري أمامها الكثير لتتضح الرؤية بشأنها، ولكن المنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك على التتويج باللقب.

وقال الصقر، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "أفضّل العمل فى التدريب عن خوض انتخابات اتحاد الكرة القادمة، وقضيت أفضل سنوات حياتى الكروية في الأهلي، وفخور بالفترة التي قضيتها في القلعة الحمراء"، مضيفا: "محمود الجوهري أفضل مدرب تدربت معه".

وأضاف الصقر: "تجربة بيراميدز أثبتت أن المال وحده لا يكفي لصناعة بطل، وهناك عوامل أخرى تساهم في صناعة بطل وتحقيق البطولات".

وتابع أحمد حسن: "حسام حسن ومحمد أبو تريكة ومحمد بركات وعبد الظاهر السقا أفضل من زاملتهم في الملاعب، وبطولة 98 الأغلى في مسيرتي مع المنتخب المصري، وهدفى فى القطن الكاميروني أغلى هدف في مشواري الكروي".

واختتم: "حلمت باللعب فى الدوري الإنجليزي ولكن الحلم لم يتحقق".