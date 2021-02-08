شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو»: لم أرغب في رحيل مصطفى محمد.. وسعيد بتسجيله مع جالاتا سراي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن سعادته بخوض مباراة الاتحاد السكندري على ستاد القاهرة موجها التهنئة لإدارة الاستاد، مشيرًا إلى أن هذه الملاعب تساعد على تقديم كرة جيدة.

وأضاف «باتشيكو« بعد المباراة: «لعبنا مباراة جيدة أمام فريق منظم، وكان هدفنا الفوز، وخلقنا فرصا كثيرة قبل طرد سيسيه لاعب الاتحاد وكذلك من بعده، ولكن بعد الطرد الأمور كانت صعبة لأنهم خسروا مهاجما لكن التنظيم الدفاعي لديهم كما هو».

وواصل: «اعتدنا على احترام الخصم، وكنا متأكدين أننا سنفوز»، موضحا أنه لا يعرف سر عدم اقتناع الكثيرين بزيزو مشيرا إلى أنه من نوعية اللاعبين الذين يلعبون في أماكن كثيرة في الملعب وانا أثق في قدراته كثيرا ومستواه تراجع في الشوط الأول لكنه استطاعتقديم شوط ثان جيد».

وأكمل مدرب الزمالك: «عروض الاحتراف يقل معها تركيز اللاعب وتتغلب عليه العاطفة مثل مصطفى محمد الذي لم اكن اريد رحيله لكنها كانت رغبته، وهو ما أثر على زيزو إلى حد ما».

وتابع: «خسارة النقاط طبيعية».

واختتم تصريحاته بأنه سعيد بإحراز مصطفى محمد هدفًا في مباراته، السبت، مع جالاتا سراي التركي، وهو ما يعطي انطباعًا بكفاءة هؤلاء اللاعبين.

وفاز الزمالك على الاتحاد مساء امس في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز على ستاد القاهرة ووصل للنقطة 26 ليواصل تصدر البطولة.