شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات في مستهل الجولة الـ12 بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية عشر بدورى القسم الثانى بإقامة 7 مباريات في المجموعة الثانية التي تضم أندية القاهرة والقناة على أن تختتم لقاءات تلك الجولة غدا بمواجهة منتخب السويس والزرقا.

فعلى استاد حسن الشاذلى بميت عقبة يستضيف الترسانة المنتشى بالفوز في آخر 4 مواجهات نظيره القناة العائد مع محمد صلاح، فالشواكيش يحتلون المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة ويبحثون عن مواصلة الإنتصارات للضغط رويدًا رويدًا على بورتو السويس صاحب الصدارة ، في الوقت الذى يدخل القناة المباراة في المركز السابع برصيد 14 نقطة ويبحث اللاعبين عن الثلاث نقاط أيضا من أجل العودة لجو المنافسة من جديد .

في الوقت نفسه يستضيف طنطا المعدل بعد رحيل رضا عبد العال من القيادة الفنية للفريق نظيره الداخلية صاحب المركز الثالث برصيد 18 نقطة في مواجهة صعبة لأصحاب الأرض أصحاب المركز الأخير بالمجموعة برصيد 7 نقاط ، وفى لقاء مثير يستضيف السكة الحديد بقيادة عيد مرازيق نظيره بورتو السويس في مواجهة صعبة للطرفين، فأصحاب الأرض تحسنت نتائجهم في اللقاءات الأخيرة قفزت بهم للمركز الحادى عشر برصيد 12 نقطة، بينما يتصدر الضيوف صدارة المجموعة برصيد 23 نقطة ويسعون لإيقاف نزيف النقاط سريعا بعد التعادل الأخير على ملعبهم امام كوكاكولا بهدف لمثله.

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يلتقى بتروجت مع النصر بإستاد بتروسبورت في لقاء الجريحين ، فالفريق البترولى يحاول العودة للإنتصارات للدخول في دائرة المنافسة من جديد بعد الخسارة الأخيرة والمفاجئة التي تلقاها الجولة الماضية أمام سرس الليان وهو ما جعله يتقهقر ترتيبه للمركز العاشر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل أبناء السيد عيد المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط ، وعلى ملعبه ببورسعيد يستضيف المريخ صاحب المركز الثامن برصيد 14 نقطة نظيره سرس الليان صاحب المركز السادس برصيد 15 نقطة ، كما يواجه زد بقيادة أسامة نبيه والذى يحتل المركز الخامس برصيد 15 نقطة مع جمهورية شبين صاحب المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة ، وتختتم مباريات اليوم بلقاء كوكاكولا مع النجوم.