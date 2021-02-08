شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يستكشف البنك الأهلي بالفيديو قبل مواجهة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال، على مراجعة فيديوهات مباريات البنك الأهلي، وآخرها لقاء الجونة الذى انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لتحديد نقاط القوة والضعف في البنك الأهلي، وذلك استعدادا لمباراة الجولة المقبلة لأبناء الجنوب أمام البنك الأهلي، والمقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبحث الجهاز الفني لفريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال، عن حلول عاجلة لمعالجة الجوانب الهجومية، في ظل سلسلة التعادلات لأبناء الجنوب منذ تولي عبد العال مسئولية أسوان، حيث خاض أسوان 5 مباريات مع علاء عبد العال تعادل فيهم جميعاً ليفقد الفريق 10 نقاط من أصل 15 نقطة، ويحتل أسوان المركز الـ 14 برصيد 11 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 11 مباراة في الدوري العام، حيث فاز أسوان في مباراتين وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في أربعة أخرى.

ويعاني أسوان من تراجع المستوى الهجومي في الفترة الأخيرة حيث سجل لاعبوه 6 أهداف كأضعف خط هجوم في المسابقة واستقبلت شباكه 11 هدفاً آخر.

وعن التعادل في مباراة الجولة 11 مع الإنتاج الحربي قال عبد العال، نلعب وفقا لإمكانياتنا وقدرات المنافس، لعبنا ضد غزل المحلة في ملعبه ثم الزمالك ثم وادي دجلة في ملعبه ثم سيراميكا ثم الإنتاج الحربي المنتعش بفوزه في الجولة الماضية أمام الجونة.

وأضاف، لا ألعب على التعادل بدليل أننا تقدمنا في النتيجة في مباراتين، وهذا وارد في كرة القدم، وإذا لم نستطع الفوز فلا نخسر نقطة التعادل.

واختتم، زاد معدل خلق الفرص أمام مرمى المنافسين، وهذا لم يكن موجودا من قبل، لكن لا يحالفنا التوفيق.