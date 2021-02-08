شكرا لقرائتكم خبر عن «حتحوت»: «موسيماني» سيجري هذه التعديلات على تشكيل الأهلي أمام بايرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، سيجري تعديلات طفيفة على تشكيلة الفريق للقاء بايرن ميونخ الألماني.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن بيتسو موسيماني سيدفع بالمالي أليو ديانج بدلًا من مجدي أفشة، كما سيدفع بمحمد شريف بدلًا من والتر بواليا.

وأوضح حتحوت، أن تشكيلة الأهلي ستأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: معلول – بانون – أيمن أشرف – محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي- السولية – ديانج.

الهجوم: محمد شريف – حسين الشحات – طاهر محمد.