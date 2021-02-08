شكرا لقرائتكم خبر عن سيد متولي: محمد عبد السلام مستمر في منصبه كرئيس للمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد متولي، المدير الرياضي لبنادي مصر المقاصة، إن إدارة النادي رفضت استقالة محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة النادي، وتمسكت باستمراره في منصبه.

وأضاف، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن محمد عبدالسلام تقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة النادي، لكن تم عقد جلسة عاجلة لمجلس الإدارة انتهت برفض الاستقالة بالإجماع.

كما أوضح أن علاقة مجلس إدارة نادي المقاصة، مع أحمد عبدالخالق، الراعي الرسمي للنادي جيدة للغاية، ولم تشهد أي خلافات، مؤكدا أن مجلس الإدارة لم يطلب فسخ عقد الرعاية كما تردد، مضيفًا أن «عبدالخالق» مستمر في أداء دوره راعيا رسمي للنادي وداعمًا قويًا لفريق الكرة.