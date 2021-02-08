شكرا لقرائتكم خبر عن سيد متولي: محمد عبد السلام مستمر في منصبه كرئيس للمقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد متولي، المدير الرياضي لبنادي مصر المقاصة، إن إدارة النادي رفضت استقالة محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة النادي، وتمسكت باستمراره في منصبه.
وأضاف، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن محمد عبدالسلام تقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة النادي، لكن تم عقد جلسة عاجلة لمجلس الإدارة انتهت برفض الاستقالة بالإجماع.
كما أوضح أن علاقة مجلس إدارة نادي المقاصة، مع أحمد عبدالخالق، الراعي الرسمي للنادي جيدة للغاية، ولم تشهد أي خلافات، مؤكدا أن مجلس الإدارة لم يطلب فسخ عقد الرعاية كما تردد، مضيفًا أن «عبدالخالق» مستمر في أداء دوره راعيا رسمي للنادي وداعمًا قويًا لفريق الكرة.
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