شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8 / 2 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأثنين الموافق 8 / 2 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة سيراميكا ومصر المقاصة على استاد السويس الجديد ومباراة سموحة وإنبى على استاد الإسكندرية في ختام مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62.

موعد مباراة سيراميكا ومصر المقاصة

تقام مباراة سيراميكا ومصر المقاصة في الثانية والنصف ظهر اليوم الإثنين على ستاد السويس الجديد في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بعد التعادل الإيجابى مع أسوان بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفريق الفيومى من الاتحاد السكندرى برباعية دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة للدوري.

ويحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في ثلاثة مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف وما زال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 4 وتعادل في لقاء وخسر5 مباريات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 17 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

موعد مباراة سموحة وإنبى

تقام مباراة سموحة وانبى في تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الفريق السكندرى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاسماعيلى بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للمسابقة بينما فاز الفريق البترولى على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من 10 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل فى 6 وخسر لقاء وسجل لاعبوه 12 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل إنبى المركز الخامس برصيد 16 نقطة بعدما خاض 9 مباريات فاز في خمسة مباريات وتعادل فى لقاء وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 14 هدف وتلقت شباكه 12 هدف، ولا يزال لديه مباراتان مؤجلتان.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.