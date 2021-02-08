شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد لـ تليفزيون الخليج 365: نادى مصرى أغرى زيزو بـ40 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السيد، نجم مصر والزمالك السابق، أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض، يعانى من هزة نفسية منذ تلقيه عرضا مغريا بمبلغ 40 مليون جنيه، جعله يفكر كثيرا في الرحيل.

وقال طارق السيد، في تصريحات لاستوديو تحليلى تليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه عمر الأيوبى، إن والد زيزو يسبب له بعض المشاكل؛ بسبب حبه وتركيزه معه، وعندما وصل لوالده عرض بمبلغ 40 مليون جنيه من أحد الأندية المصرية بخلاف عرض النادى الإماراتى فكر اللاعب ووالده كثيرا في الرحيل، ومن حقه الشعور بالهزة؛ لأنه ما زال في بداية مشواره الكروى مع الأضواء والشهرة.

وكشف طارق السيد، أنه عندما شاهد زيزو أول مرة في المنيا قال له أنت لازم تلعب في الزمالك، وأخده للنادى ولم يتركه إلا بعد الانضمام للفريق الأبيض، وبالفعل في وقت قصير أثبت وجوده وكشف عن إمكانياته بسرعة.

وغرد الزمالك منفردا فى صدارة الدوري المصري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، وأحرز هدفى الزمالك أحمد سيد زيزو بالدقيقة 60 من ركلة جزاء ويوسف أوباما بالدقيقة 76.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 26 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، لكن الأخير له مبارتان مؤجلتان، نظرا لمشاركته فى كأس العالم للأندية بالوقت الحالي، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 11 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري.