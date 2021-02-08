موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ الألماني في الثامنة مساء اليوم الإثنين على ملعب أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

يخوض فريق الكرة بالأهلي مباراة قوية ومتفاوتة في المستوى الفني عندما يلتقي بايرن ميونيخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في مباراة ستكون صعبة على النسور الحمر بسبب فارق الإمكانيات بين لاعبي الأهلي ولاعبي بايرن ميونيخ من حيث الإمكانيات والقيمة السوقية.

ويرغب الأهلي في تقديم أداء قوي وبذل كل ما في وسعهم للظهور بشكل مشرف أمام بطل أوروبا، لاسيما أن الفريق البارفاري يضم خط هجوم هو الأقوى على مستوى العالم، وحقق نتائج قوية على مستوى الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، وهو ما يضعه الجهاز الفني للأهلي في الحسبان قبل موقعة الليلة الصعبة.

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي وبايرن ميونخ على قنوات بي ان سبورتس المفتوحة والمشفرة

ويخطط بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لوضع خطة خاصة للتعامل مع مباراة بايرن ميونيخ الصعبة، تعتمد على التأمين الدفاعي وتضييق الخناق على لاعبي بطل أوروبا، مع فرض رقابة لصيقة على اللاعبين مصادر الخطورة في صفوف البايرن، من أجل الحد من خطورتهم وعدم تركهم يتحركون بأريحية داخل الملعب، مع تكليف لاعبي الدفاع والوسط بمراقبة رباعي هجوم البايرن، خاصة روبرت ليفاندوفيسكي وسيرج جنابري وجوشوا كيميتش وكومان أو توماس مولر، لاسيما أنهم عناصر القوة للفريق الألماني ومصدر الإزعاج في صفوف الأهلي، ويجيدون اللعب في المساحات الواسعة، حيث يعمل موسيماني على تضييق الخناق أمامهم.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي في مباراة بايرن ميونيخ مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني أو أحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع، وحمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية في وسط الملعب وأفشة ووالتر بواليا وحسين الشحات في الهجوم.

في المقابل، يخوض العملاق الألماني بايرن ميونخ أولى مبارياته في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية ، ويسعى البافاري لتحقيق الفوز وخطف بطاقة العبور إلى النهائي الذي سيقام الخميس، ويتسلح في هذا اللقاء بخط هجوم مرعب للغاية متمثل في النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كينجسلي كومان والثنائي الألماني سيرجي جنابري وليروي ساني.

البافاري الذي يسعى لتحقيق السداسية التاريخية لأول مرة في مسيرته وهي التي حققها برشلونة عام 2008 بعدما حصد الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والسوبر الألماني وكأس العالم للأندية، علما بأن البافاري شارك مرة واحدة في نسخة 2013 وحاز على اللقب.

يدخل بايرن ميونخ المباراة قادما من فوز صعب على هيرتا برلين الجمعة الماضي 1-0، لينهي الجولة الـ20 متصدرا لجدول ترتيب البوندسليجا بفارق 20 نقطة كاملة عن الوصيف لايبزيج، ويبدو أنه في طريقه لحصد اللقب التاسع على التوالي.

وسيفتقد بايرن ميونيخ لخدمات الثنائي ليون جوريتسكا، خافي مارتينيز بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وكذلك الحارس البديل ألكسندر نوبل عقب تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل.

ويمثل روبرت ليفاندوفسكى أخطر عناصر بايرن ميونخ، حيث تشير الإحصاءات إلى أن البولندي شارك مع الفريق البافارى هذا الموسم فى 25 مباراة، ساهم خلالها فى 34 هدفًا، حيث سجل 27 هدفًا، وصنع 7 أهداف، خلال موسم 2020-2021.

لكن ليفاندوفسكي سقط في رقم سلبي خلال اللقاء الماضي ضد هيرتا برلين بإهداره لركلة جزاء، حيث أنهى نجم هجوم بايرن ميونخ سلسلته المبهرة في تسجيل ضربات الجزاء التي استمرت لأكثر من عامين، وتحديدًا منذ 27 يناير 2019، حيث سجل منذ ذلك الوقت كل ضربات الجزاء التي سددها بقميص فريقه، والتي بلغ عددها 17 ركلة.

وفي دراسة مقلقة لجماهير النادي الأهلي قبل المباراة، أكد المرصد الدولي للدراسات الرياضية، أن بايرن ميونخ ليس في حاجة سوى 5 تسديدات فقط أو أكثر قليلًا، لإحراز هدف، وهي دراسة مُقلقة أيضًا لدفاع الأهلي، إذ يسجل هجوم بايرن ميونخ من أنصاف الفرص.

وتصدر بايرن ميونخ المركز الأول حيث بلغ متوسط التسديدات 5,3 كي يسجل هدفًا من على متوسط مسافة 16,5 مترًا، بينما جاء خلف العملاق البافاري فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

ومن المتوقع ن يدخل بايرن ميونخ لقاء اليوم بـ مانويل نوير في حراسة المرمى، وفي الدفاع بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا، وفي الوسط جوشوا كيميتش لاعب ارتكاز وحيدا أمامه الرباعي كينجسلي كومان وليروي ساني وسيرجي جنابري وتوماس مولر، تحت رأس حربة وحيد روبرت ليفاندوفسكي.