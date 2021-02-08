شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة عبد اللطيف: طرد سيسيه من الاتحاد السكندري أثر على أداء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن الفوز الذي حققه الفارس الأبيض مساء الأحد على الاتحاد السكندري، أهم من الأداء، موضحا أنه كان من المهم تحقيق نتيجة إيجابية لتعويض الخسارة أمام غزل المحلة.

وأوضح حمادة عبد اللطيف، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي عبر فضائية الزمالك، اليوم: "قرار باتشيكو بإجراء التغيرات مبكرا أمام الاتحاد ساعد الزمالك على الفوز".

وتابع نجم الزمالك الأسبق والملقب بالحاوي: "طرد سيسيه أثر على أداء الزمالك؛ لأن النقص العددي جعل الاتحاد يلجأ للدفاع، والزمالك يحب المنافس الذي يلعب الكرة، وعلى الرغم من أن الأداء كان غير مقنع إلا أنه ليس أهم من الفوز.

وفي سياق متصل، تناسى الزمالك أحزانه سريعا ولملم جراحه بعد السقوط المدوي أمام المحلة في الجولة الماضية، ونجح في تحقيق فوز كبير ومثير على الاتحاد السكندري، ليبتعد في صدارة الدوري، ويعزز موقعه في الصدارة مستفيدا من غياب الأهلي وانشغاله بمونديال الأندية.

واعتمد البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لنادى الزمالك التشكيل الأساسى للفريق والذى سيخوض مواجهة الاتحاد السكندرى، فى الجولة 12 بالدوري المصري الممتاز، ويقود سيف الدين الجزيري هجوم نادى الزمالك فى ظهوره الأول بعد الانضمام للفارس الأبيض، إلى جانب الثنائى شيكابالا، وأحمد سيد زيزو، بينما يدخل عبد الله جمعة بديلًا لأحمد فتوح الغائب عن القائمة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: أبو جبل، والدفاع: عبد الله جمعة، محمود الونش، محمود علاء، حازم إمام، والوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أوباما، والهجوم: شيكا، زيزو، الجزيرى.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي: محمد صبحى، ومروان عطية خالد الغندور وكريم الديب وعمار حمدى ونانا عبد الغنى والسيد سالم وسيسيه وروماريو ومحمد الصباحى.