شكرا لقرائتكم خبر عن بكري سليم: محمد عبد السلام من أهرامات الرياضة وإيهاب جلال مستمر فى منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لفريق مصر المقاصة أن محمد عبد السلام رئيس النادي، فاجأهم بتقديم استقالة لإعفائه من منصبه في قيادة النادي الفيومي، موضحا أن عبد السلام أراد منح نفسه استراحة من أعباء العمل الإداري.

وتابع سليم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي على فضائية الزمالك، الأحد، أن الاستقالة تم عرضها على مجلس الإدارة وتم رفضها بالإجماع، موضحا أن عبد السلام هو صاحب إنشاء الكيان الذي يسمى مصر المقاصة، وهرم من أهرامات الرياضية المصرية، والنادي لا يمكن التخلي عنه بهذه السهولة".

وأكمل المدير التنفيذي للمقاصة أن إيهاب جلال المدير الفني ملتزم بعقده مع النادي الفيومي، ولا نية للتخلى عنه، خاصة أن المقاصة كما وصفه نادي مؤسسي لا يتخلى عن مدربه ولا يتعامل بالقطعة.

ويحتل المقاصة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، وكان المقاصة قد أعلن في وقت سابق عن بيع حصة كبيرة من أسهم النادي دون الكشف عن المالك الجديد، وشارك مصر للمقاصة في الدوري المصري لأول مرة في موسم 2010/2011.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي الإثنين بالجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، على النحو التالي: سعيد حمزة "حكم ساحة"- محمد عبد المجيد "مساعد أول"-أحمد كمال "مساعد ثان"- عارف عشري "حكم رابع"- محمد سلامة "حكم فيديو"- عاطف حسين "مساعد حكم فيديو".