شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدي: حلمي اللعب لـ برشلونة.. والأهلي قادر على مفاجأة بايرن ميونخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حمدي لاعب الأهلي والجونة السابق والمنتقل حديثا إلى مونتريال الكندي، كواليس انتقاله للعب في الدوري الكندي.

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "انتقلت إلى مونتريال الكندي عن طريق وكيل أعمال وهو نفس وكيل أعمال محمد النني وأحمد حجازي، وأسعى للاستفادة من تعليمات تيري هنري الذي يدرب الفريق الكندي، وتواصلت مع عمرو طارق للاستفادة من خبراته، باعتباره يلعب هناك وسيفيدني في التأقلم مع الأجواء بكندا".

وأضاف: "حلمي اللعب في الدوري الإسباني وتمثيل فريق برشلونة الإسباني".

وتابع: "الأهلي صاحب فضل علي ومنحني وضعي في المجتمع، وكان نفسي أكمل معه وأحقق معه بطولات، وسأظل منتميا للأهلي حتى الموت، وهذا ليس كلام شعارات، والأولوية في مصر للأهلي في حال العودة من الاحتراف الخارجي".

وبشأن مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ، قال: "جمهور الأهلي ليس له سقف طموحات، وأتمنى اللعب أمام البافاري بدون ضغوط، وأن يظهروا بشكل محترم يليق باسم الأهلي والكرة المصرية والأفريقية، وأتمنى الفوز على البايرن، والأحمر قادر على ذلك".

وأضاف: "بعض وكلاء اللاعبين عرضوا عليّ اللعب للزمالك، والزمالك من أكبر الأندية في مصر وشرف لأي لاعب ولكن أنا منتمي للنادي الأهلي، ورفضت الانتقال إلى بيراميدز في صفقة تبادلية من الأهلي؛ بسبب وجود عبد الله السعيد، وفضّلت البحث عن ناد ألعب فيه".

وتابع: والتر بواليا لاعب مميز ولديه قدرات تهديفية وسيفيد الأهلي، ولكن يحتاج الحصول على الثقة، وفلافيو لم يكن يسير بشكل جيد في الأهلي بموسمه الأول".

واختتم: "رضا شحاتة من المدربين المقربين إلى قلبي، وسيكون كادرا تدريبيا مميزا، وسيكون رقم 1 في التدريب بمصر في الفترة القادمة".