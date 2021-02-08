شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن ليفربول بعد الهزيمة المذلة أمام مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على خسارة ليفربول بالأربعة أمام مانشستر سيتي، خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن أحلام ليفربول بالمنافسة على لقب البريمرليج الذي توج به خلال الموسم المنصرم تبخرت تمامًا بعد رباعية مانشيستر سيتي الذي سجلها في شباك أليسون بيكر.

وأضاف التقرير الإنجليزي، أن المان سيتي شدد قبضته على لقب الدوري الإنجليزي، واقترب بشدة من التتويج باللقب الغائب عنه منذ الموسم المنصرم بعد تتويج ليفربول به عقب غياب دام ما يقرب من 30 عاما.

وقالت صحيفة «ميرور» إن مانشستر سيتي فتح النار على دفاع ليفربول وأهانه كرويًا داخل ملعبه، واقترب بشدة من لقب البريمرليج، بعد توسيع الفارق مع الوصيف وليفربول أكثر المنافسين خلال الفترة الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

وأضاف أن الريدز تعرض لهزيمة مخيبة على ملعب آنفيلد أمام متصدر الترتيب مانشستر سيتي بنتيجة 4-1، في مباراة كانت متكافئة في الشوط الأول الذي انتهى بتعادل سلبي.

وتابع: «بدأ إنهيار ليفربول عندما استغل السيتي خطأ أليسون وتمكن جندوجان من تسجيل هدفه الثاني وهدف فريقه الثاني من متابعة عرضية فيل فودين، وبعد ثلاث دقائق من هدف جندوجان سجل ستيرلينج الهدف الرابع».