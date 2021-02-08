شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: الاتحاد تعرض للظلم أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد إبراهيم، المدرب السابق لنادي الاتحاد السكندري، إن زعيم الثغر قدم مباراة جيدة أمام الزمالك، وتأثر بطرد لاعبه، رزاق سيسيه.

وأضاف محمد إبراهيم خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك تأثر بطرد لاعبه رزاق سيسيه، مشددًا إن زعيم الثغر تعرض لظلم تحكيمي باللقاء.

وأكد محمد إبراهيم قائلًا: «بعض الأندية تحصل على حقها أكثر من أخرى بسبب لون التيشيرت».