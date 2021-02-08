شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبدالهادي يكشف حقيقة وجود أزمة بين حراس مرمى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مدحت عبدالهادي، المدرب العام بنادي الزمالك، إن فريقه حقق فوزا مستحقا على الاتحاد السكندري بالمباراة التي جرت مساء الأحد، بالدوري.

وأضاف مدحت عبدالهادي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك حقق الفوز وحصد النقاط الثلاث، رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق.

ونفى مدحت عبدالهادي، ماتردد ببعض وسائل الإعلام عن وجود أزمة بين حراس مرمى الزمالك، مؤكدًا: «البعض يصطاد في الماء العكر ويحاول توصيل رسالة بوجود مشاكل بين حراس الزمالك. هذا ليس صحيحًا».

وأكمل: «سعيد بعودة جنش اليوم على دكة البدلاء، كان مصابًا بالعضلة الضامة لكن لديه طموح عالي واللاعيبه كلها تعلم أنهم اساسيين والكل لديه دور بالفريق».

وأفاد :«الجزيري ومروان حمدي قدما أداء ايجابيا ونفذا تعليمات المدير الفني».

كما تحدث عن المشوار الإفريقي للزمالك، قائلًا: «سنبدأ الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر، ونتمنى تحقيق نتيجة طيبة في بداية مشوارنا، خاصة أن منافسنا في غاية القوة».

وناشد مدحت عبدالهادي، اتحاد الكرة المصري، بمراجعة مواعيد مباريات الزمالك، لاسيما وأن الفريق سيخوض ثلاث مواجهات هامة، في اقل من عشرة أيام، حيث قال :«سنلعب يوم 12 مع مولودية الجزائر. ثم نواجه الإسماعيلي يوم 17 وبعدها مع حرس الحدود يوم 20 في الكأس وأسافر في نفس اليوم لملاقاة تونجيث السنغالي يوم 22 فبراير بعدها بـ 48 ساعة».

وتابع: «أتمنى أن يعيد اتحاد الكرة النظر في هذا الجدول، خاصة اننا سنسافر لمهمة وطنية في الجزائر».

وأتم :«ترتيب مسددي ركلات الجزاء يتحدد في الزمالك حسب حالة اللاعبين في آخر مران».