شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو «جروبيلار» يتكرر مع «أليسون» أمام مانشستر سيتي بعد 40 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «ديلي ميل، البريطاني، عن أوجه التشابه للخطأ الفادح الذي وقع فيه أليسون بيكر، حارس ليفربول خلال لقاء مانشستر سيتي، مساء الأحد، والخطأ الذي وقع فيه الحارس الزيمبابوى، بروس جروبيلار، الذي حرس عرين الريدز عام 1981، ووقع في نفس خطأ «أليسون» أمام الفريق السماوي أيضًا.

وقال التقرير، إن أليسون بيكر ليس الحارس الوحيد الذي يقع في أخطأء كارثية أمام مانشستر سيتي، بل سبقه بروس جروبيلار، عندما كرر مشهد الحارس البرازيلي في لقاء الأحد، في عام 1981، وقت مقابلة فريقه ليفربول أمام الفريق السماوي.

بروس جروبيلار حارس ليفربول عام 1981