شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزيري»: الزمالك قادر على التتويج بالبطولات هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك الجديد، عن سعادته بالظهور الأول مع الفريق الأبيض.وشهد اللقاء المشاركة الأولى للجزيري مع الزمالك بعد انضمامه قادما من المقاولون العرب، وقدم اللاعب مستوى جيدا وتحصل لفريقه على ركلة جزاء.

وقال «الجزيري»: «لمست ترحابا من جماهير الزمالك في الأيام الماضية، والحمد لله على الفوز، جئت للزمالك من أجل الفوز بالألقاب، والفريق الأبيض قادر على التتويج بالبطولات في المرحلة المقبلة خلال هذا الموسم».