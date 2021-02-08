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فحوصات طبية للاعب برشلونة الاثنين لتحديد مدى إصابته

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، ضربة موجعة بإصابة مدافع الفريق رونالد أراوخو، بعد دقائق قليلة من انطلاق مباراة ريال بيتيس، اليوم، والذي فازه بها الفريق الكتالوني بثلاثية مقابل هدفين.

وتعرض «أراوخو» لإصابة في الركبة اليسرى بعد التحام مع أليكس مورينو، لاعب ريال بيتيس، في الدقيقة 7.

ولم يستطع المدافع الشاب استكمال المباراة، ليُقرر «كومان» الدفع بفرينكي دي يونج بدلًا منه في الدقيقة 12، وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية، اليوم الأثنين، لتحديد فترة غيابه عن كامب نو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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