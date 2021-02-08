شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية للاعب برشلونة الاثنين لتحديد مدى إصابته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، ضربة موجعة بإصابة مدافع الفريق رونالد أراوخو، بعد دقائق قليلة من انطلاق مباراة ريال بيتيس، اليوم، والذي فازه بها الفريق الكتالوني بثلاثية مقابل هدفين.

وتعرض «أراوخو» لإصابة في الركبة اليسرى بعد التحام مع أليكس مورينو، لاعب ريال بيتيس، في الدقيقة 7.

ولم يستطع المدافع الشاب استكمال المباراة، ليُقرر «كومان» الدفع بفرينكي دي يونج بدلًا منه في الدقيقة 12، وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية، اليوم الأثنين، لتحديد فترة غيابه عن كامب نو.