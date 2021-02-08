شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال: اللعب لبيراميدز حلم لكل لاعبي أندية الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أسامة جلال، المنضم حديثا على صفوف بيراميدز، إن اللعب لنادي بيراميدز بات حلمًا لكل لاعبي أندية الدوري المصري الممتاز.

وأضاف أسامة جلال خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه سعيد بالتواجد بنادي بيراميدز، الذي فرض نفسه على الساحة الرياضية بقوة، خلال سنوات قليلة.

وأوضح أسامة جلال، أن نادي بيراميدز يمتلك إمكانات هائلة، تجعله ينافس بقوة على الدوري والكأس والكونفدرالية.

وأكد لاعب إنبي السابق، أن الأهلي حاول ضمه في فترة الانتقالات الصيفية، لكن المفاوضات بين الناديين تعثرت، ليدخل الزمالك معه في مفاوضات خلال الشتاء الماضي، إلا أن الصفقة توقفت في اللحظات الأخيرة لينضم بعدها إلى بيراميدز الذي كثف من اتصالاته لإغلاق الصفقة في الأيام الأخيرة من الميركاتو.

كما شدد أسامة جلال على أن انتقاله لنادي بيراميدز كانت رغبته، مؤكدًا أن رمضان صبحي لاعب الفريق كان يتحدث معه على ضرورة الانضمام للنادي بحثًا عن الطموح.