شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال: رمضان صبحي نصحني بالانضمام إلى بيراميدز بحثاً عن الطموح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة جلال لاعب نادي بيراميدز، أن انتقاله لنادي بيراميدز كانت رغبته، مؤكدًا أن رمضان صبحي لاعب الفريق كان يتحدث معه على ضرورة الانضمام للنادي بحثًا عن الطموح.

وقال جلال في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد» إنه تلقى عرضًا رسميًا من النادي الأهلي في بداية الموسم الحالي وعرض آخر من الزمالك في يناير الماضي.

وتابع أن إدارة بيراميدز لديها طموح كبير للمنافسة على الدوري والكأس وبطولة أفريقيا، و«شرف لأي لاعب ينضم لبيراميدز».

واردف أن بيراميدز أصبح محط أنظار اللاعبين والجميع يرغب في الانضمام له ولايوجد لاعب في مصر يرفض بيراميدز.

وأضاف أن المنافسة على اللعب في بيراميدز في غاية الصعوبة نظرًا لوجود أكثر من لاعب مميز في مركز خط الدفاع.

وأتم أن مصطفى محمد من المقربين له ومنتظر منه المزيد.