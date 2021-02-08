شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يكرر رقمًا سلبيًا في البريميرليج لم يحدث منذ نصف قرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول رقما سلبيا جديدا لم يتكرر منذ ما يزيد عن نصف قرن، بعدما أصبح أول فريق يخسر على أرضه خلال 3 مباريات متتالية، وكانت أخرهم لقاء مانشستر سيتي الذي خسره حامل لقب الموسم المنصرم برباعية لهدف.

وقالت شبكة «أوبتا»، إن فريق تشليسي كان أخر فريق يخسر على أرضه في 3 لقاءات متتالية في شهر مارس من عام 1956.

وأضافت أن ليفربول حقق 40 نقطة فقط بعد مرور 23 جولة من عمر الموسم، أقل بفارق 27 نقطة مما جمعه في نفس التوقيت من المسابقة الموسم الماضي، 67 نقطة.

وأشارت إلى أن هذا التراجع هو الأكبر في تاريخ أي بطل للدوري الإنجليزي.