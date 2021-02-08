شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي يرسم خطة «النصر» على الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يضع مدرب الاتحاد كاريلي اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الديربي أمام الأهلي يوم (الخميس) القادم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من خلال المناورة التي سيجريها اليوم (الإثنين) على الملعب الرئيسي بنادي الاتحاد. وكان كاريلي استقر على النهج الفني الذي سيلعب به مباراة الأهلي القادمة، وطالب اللاعبين خلال مران الأمس بتكثيف الجهود الفنية والسعي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في بطولة الدوري.

وسيتسلم اللاعبون مكافأة الفوز على الفتح في الجولة الماضية، قبل خوض مباراة الأهلي القادمة. ورُصدت مكافأة مالية تحفيزية تتناسب مع مواجهة الديربي التي تطمح الإدارة الاتحادية لتحقيق الفوز بها والظفر بنقاط اللقاء المرتقب.