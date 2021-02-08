شكرا لقرائتكم خبر عن لم يجد مكاناً في الأهلي.. المجحد يعود إلى الفتح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اقتربت إدارة نادي الفتح من حسم صفقة انتقال لاعب النادي الأهلي محمد المجحد لمدة 4 سنوات ونصف، بعد قناعة المدير الفني للفريق الأهلاوي الصربي فلادان ميلويفتش بعدم الحاجة للاستفادة من خدمات اللاعب نهائيا، وعدم الاستفادة من خدماته طوال المباريات الماضية التي خاضها الأهلي. يذكر أن المجحد صاحب الـ22 عاما ليس غريبا على الفريق الفتحاوي حيث تدرج في فئاته السنية وصولا إلى الفريق الأول قبل أن ينتقل إلى النادي الأهلي عام 2019 بعقد يمتد لخمس سنوات بقيمة تفوق الـ25 مليونا.

