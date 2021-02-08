شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يخسر ورقتين قبل موقعة النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خسر الإسباني كارلوس هيرنانديز مدرب الفريق الأول بنادي الشباب أهم أوراقه في خط الدفاع قبل موقعة الديربي أمام فريق النصر مساء السبت القادم في الجولة الـ18 دورياً، حيث تأكد غياب كل من محمد سالم وأحمد شراحيلي بسبب تراكم الكروت الصفراء، بعد أن تحصلا على بطاقتين صفراوين في لقاء فريقهما أمام فريق الرائد مساء يوم السبت الماضي، والذي كسبه الفريق الشبابي برباعية مقابل هدف لفريق الرائد.

كما لم تتأكد حتى الآن جاهزية كل من عبدالله الشامخ ومتعب الحربي، حيث لا يزال الثنائي في مرحلة الإعداد البدني، وذلك بعد أن أنهيا البرنامج العلاجي بعد تعافيهما من الإصابة التي غيبتهما عن المشاركة مع الفريق لفترة طويلة. ومن جانب آخر، وافقت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان على التنازل عن المدة المتبقية من عقد اللاعب الدولي عبدالله الحمدان لصالح نادي الهلال مقابل خمسة ملايين ريال، ليصبح بذلك الحمدان لاعباً هلالياً ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ومن المتوقع أن يكون موجوداً في مباراة الهلال القادمة أمام فريق العين دورياً كأول مشاركة رسمية بالقميص الأزرق.