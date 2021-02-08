شكرا لقرائتكم خبر عن تفاريس يقتحم قائمة هدافي الدوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دخل ​مهاجم نادي الفيصلي خوليو تفاريس​ المنافسة على صدارة هدافي ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين​ بعد إحرازه هدفين في المباراة التي قاد فيها فريقه إلى فوز مستحق على ​الباطن​ في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ17 وانتهى بنتيجة 2-0، ووصول رصيده إلى 10 أهداف.

وبذلك زاحم المهاجم القادم من الرأس الأخضر مهاجم الباطن الأنغولي ​فابيو أبرو​ الذي يملك ١٠ أهداف، متساويا بالرصيد نفسه مع ​ لاعب أبها كارلوس ستراندبيرغ​.

ويتقاسم 4 لاعبين المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 9 أهداف، هم مهاجم الاتحاد رومارينيو، ومهاجم ضمك إيميليو زيلايا، ولاعب القادسية حسن العمري، والسوري ​عمر السومة​ مهاجم الأهلي الذي سجل هدفا لفريقه في مرمى الوحدة في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-2 في الجولة نفسها.