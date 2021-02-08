شكرا لقرائتكم خبر عن تفاريس يقتحم قائمة هدافي الدوري والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - دخل مهاجم نادي الفيصلي خوليو تفاريس المنافسة على صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد إحرازه هدفين في المباراة التي قاد فيها فريقه إلى فوز مستحق على الباطن في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ17 وانتهى بنتيجة 2-0، ووصول رصيده إلى 10 أهداف.
وبذلك زاحم المهاجم القادم من الرأس الأخضر مهاجم الباطن الأنغولي فابيو أبرو الذي يملك ١٠ أهداف، متساويا بالرصيد نفسه مع لاعب أبها كارلوس ستراندبيرغ.
ويتقاسم 4 لاعبين المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 9 أهداف، هم مهاجم الاتحاد رومارينيو، ومهاجم ضمك إيميليو زيلايا، ولاعب القادسية حسن العمري، والسوري عمر السومة مهاجم الأهلي الذي سجل هدفا لفريقه في مرمى الوحدة في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-2 في الجولة نفسها.