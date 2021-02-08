شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: أبهرتني ملاعبكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توج محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للغولف ياسر الرميان، الأمريكي داستن جونسون بثاني ألقاب بطولة السعودية الدولية للغولف في نسختها الثالثة، التي استضافها ملعب رويال غرينز والنادي الريفي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بعد أن توج بطلاً للنسخة الأولى، إذ حسم جونسون اللقب مسجلاً 15 ضربة تحت المعدل رغم المنافسة الشديدة مع نخبة لاعبي الغولف العالميين، فيما تقاسما المركز الثاني مواطنه توني فيناو والإنجليزي جاستن روز، بتسجيلهما 13 ضربة تحت المعدل.

وأوضح الرميان أن البطولة امتداد للرعاية الكريمة والدعم المتواصل وغير المحدود للقطاع الرياضي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وأضاف أن رغبة الاتحاد السعودي للغولف وغولف السعودية في لعب دور فاعل ببناء مستقبل هذه اللعبة هو في أعلى مستوياته، بمواصلتهم العمل على تطوير إستراتيجية الغولف الوطنية للاستدامة، عبر العمل على تطوير ملاعب غولف جديدة، وبرامج للتدريب والمشاركة، مقدما شكره للاعبين المشاركين في البطولة على كل ما قدموه من أداء ومستويات رائعة.

من جانبه، شدد المصنف الأول عالمياً الأمريكي داستن جونسون، حامل لقب بطولة السعودية الدولية للغولف في نسختها الثالثة، على مشاركته في البطولة ومنافسة أبطال العالم في اللعبة، مبهورا بالدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد السعودي للغولف في نشر وتطوير اللعبة في المملكة العربية السعودية وباستضافة البطولات العالمية وإنشاء الملاعب على مستوى عالٍ، وقال: «لعبت بشكل جيد وقمت بتسديد العديد من الضربات المتوسطة بنجاح لأمنح نفسي فرصة أفضل في تسجيل ضربات تحت المعدل»، لافتا إلى أن البطولة السعودية الدولية مهمة بالنسبة له لمشاركة نخبة أبطال العالم فيها وأنها بطولة كبيرة بالفعل وستمنحه المزيد من الثقة لما تبقى من العام بكل تأكيد، وعبّر عن مدى ارتياحه باللعب في ملعب رويال غرينز «أنا معجب بالملعب منذ أول زيارة لي قبل عدة سنوات، وأعتقد أنه يناسبني بشكل كبير وزاد من قيمة البطولة»، مؤكدا مشاركته في النسخة الرابعة للدفاع عن لقبه الذي حققه في عامي 2019 و2021، مستبعدا أنه كان يفكر في كسر رقمه القياسي في البطولة الأولى وأن ما يهمه هو كسب المزيد من الثقة لتحقيق البطولات وتطوير مستواه من بطولة لأخرى.