شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى: نجحنا في 3 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - امتدح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للغولف محمد العيسى، النجاح الكبير الذي حققته البطولة السعودية الدولية للغولف 2021، التي اختتمت على ملعب رويال غرينز ونادي الغولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لافتاً إلى أن بطولة هذا العام تُعد من أقوى بطولات الجولة الأوروبية، وقال: «نجاح البطولات يقاس بحجم ومكانة اللاعبين المشاركين فيها وبفضل الله يعتبر المشاركون من نخبة أبطال اللعبة على مستوى العالم وفي ثالث نسخة للبطولة نجحنا»، مشيداً بأرضية ملعب رويال غرينز ونادي الغولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية والذي يعتبر من أجمل ملاعب العالم بشهادة الجميع، كاشفاً عن أن الجائزة المقدمة للبطولة تعتبر من أكبر الجوائز المقدمة في بطولات الجولة الأوروبية، حيث تم رصد 3.5 مليون دولار أمريكي، للأبطال الفائزين، مشدداً على أن السعودية مؤهلة لاحتضان مثل هذه البطولات العالمية في أكثر من منطقة بالمملكة، نظراً لما تحظى به من دعم واسع من مشاريع التطوير في السعودية، بهدف دعم توجه المملكة الرامي إلى تطوير اللعبة وتفعيل دورها في تحقيق الاستدامة.

وأكد العيسى أهمية استضافة البطولات العالمية، كونها مساهمة فعالة في إبراز اسم المملكة، إضافة إلى أنها مجال استثماري واعد، لافتاً النظر إلى أن ممارسة رياضة الغولف مميزة للجميع وللأجيال القادمة، حيث يتميز لاعب الغولف بالصبر والمثابرة نظراً لطول وقتها.

وبين المدير التنفيذي أن الاتحاد السعودي للغولف لديه مذكرات تفاهم مع اتحاد الجامعات، والاتحاد الرياضي المدرسي، مشيراً إلى أنه ستمنح ألف فتاة عضوية ممارسة الغولف في جميع مناطق المملكة، مشيداً بتسجيل 15 ألف لاعب ولاعبة من قطاع التعليم في خطوة جبارة تفتح مجالاً كبيراً في خلق فرص التوظيف، وقال: «لدينا إستراتيجية واضحة نعمل عليها للوصول إلى كافة شرائح المجتمع السعودي ويأتي في مقدمتهم أبناء أبطال الحد الجنوبي وشهداء الواجب وذوو الاحتياجات الخاصة».