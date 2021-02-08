شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد لـ تليفزيون الخليج 365: مفيش مهاجم فى مصر يعوض غياب مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مصطفى محمد لاعب القلعة البيضاء المنتقل حديثا لجالطة سراي التركى، يقدم مستوى ممتازا فى بداية مشواره الاحترافى.

وقال ظهير أيسر منتخب مصر الأسبق، في تصريحات لاستوديو تحليلى تليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه عمر الأيوبى، إن مصطفى محمد ليس له بديل فى الزمالك ومصر كلها؛ لأنه هداف موهوب يمتلك إمكانيات خاصة لا تتوفر في كل لاعبى الدوري المصري.

وأضاف طارق السيد أن بديل مصطفى محمد الوحيد هو ضم لاعب أفريقى سوبر يستطيع تعويض غياب البلدوزر، وغير ذلك يحتاج وقت كبير للشعور بعدم وجود فارق أو تأثير لغياب مصطفى محمد.

وعن سيف الدين الجزيري، المنضم حديثا للزمالك من المقاولون مهاجم جيد، وكذلك مروان حمدي المنضم من المقاصة، قال طارق السيد إن اللاعبين مستواهما جيد، ولكنهما مازالا في بداية المشوار، وأمامهما الكثير حتى تشعر الجماهير بتأثيرهما، لأن الزمالك فريق كبير وسيجعلهما تحت ضغوط جماهيرية كبيرة.

وأضاف نجم الزمالك والمنتخب السابق أن الأبيض دائما يفوز في المباريات الكبيرة، ولكنه يفقد نقاطا أمام الفرق الصغرى.

وغرد الزمالك منفردا فى صدارة الدوري المصري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، أحرز هدفى الزمالك أحمد سيد زيزو بالدقيقة 60 من ركلة جزاء ويوسف أوباما بالدقيقة 76.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 26 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، لكن الأخير له مباراتان مؤجلتان، نظرا لمشاركته فى كأس العالم للأندية بالوقت الحالي، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 11 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري.