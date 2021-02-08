شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد لـ تلفزيون الخليج 365: لو مباريات الزمالك كلها أمام الأهلي هناخد الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الزمالك يقدم مستويات جيدة هذا الموسم والفوز في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري غاية في الأهمية لاستمرار تصدر بطولة الدوري الممتاز.

تابع طارق السيد في تصريحات لتلفزيون الخليج 365 أن الزمالك لا يخشي الفرق الكبيرة عكس مباريات القمة، ولو مباريات الزمالك كلها أمام الأهلي سيفوز الزمالك بالدوري وهو مرتاح".

https://fb.watch/3w2w6Y4b_D/

أضاف نجم الزمالك والمنتخب السابق أن الأبيض دائما يفوز في المباريات الكبيرة، ولكنه يفقد نقاطا أمام الفرق الصغرى.

غرد الزمالك منفردا فى صدارة الدوري المصري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، أحرز هدفى الزمالك أحمد سيد زيزو بالدقيقة 60 من ركلة جزاء ويوسف أوباما بالدقيقة 76.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 26 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، لكن الأخير له مباراتين مؤجلتين نظرا لمشاركته فى كأس العالم للأندية بالوقت الحالي، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 11 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وطارق حامد وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسيف الجزيرى.

بينما بدأ الاتحاد السكندري بتشكيل مكون من: محمد صبحى في حراسة المرمى ومروان عطية خالد الغندور وكريم الديب وعمار حمدى ونانا عبد الغنى والسيد سالم ورزاق سيسيه وروماريو ومحمد الصباحى.