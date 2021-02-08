شكرا لقرائتكم خبر عن شيتوس يكشف كواليس فوز الأهلي على ريال مدريد في حضور حسام غالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكى وائل رياض نجم الأهلي السابق ومدرب منتخب مصر الأوليمبي الحالي، كواليس المحاضرة الأخيرة للأهلي قبل مباراة ريال مدريد الشهيرة في 2001 بالقاهرة، والتي فاز بها الأحمر بهدف دون رد في مفاجأة من العيار الثقيل وقتها، نظرا لضم ريال مدريد أساطير كرة القدم وقتها، مثل زين الدين زيدان ورونالدو البرازيلي وروبرتو كارلوس ولويس فيجو.

وكتب وائل رياض على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "٤-٨-٢٠٠١ ماتشنا مع ريال مدريد كنت قاعد مع حسام غالي في الأوضة في المعسكر وكنا لسه راجعين من كأس العالم في الأرچنتين، المهم سألته يا غالي يا تري جوزيه هيقول إيه في المحاضرة؟ هل هيكلمنا عن مميزات كارلوس وفيجو وزيدان وراؤل وميكاللي وغيرهم؟ ولا هيكون الكلام عبارة عن إيه؟ أصل الطبيعي إننا حافظينهم وعارفينهم وبنلعب بيهم في (البلاي ستيشن) المهم نزلنا المحاضرة، وكانت كلها عبارة عن التشكيل اللي هيلعب وكلام تحفيزي معنوي بحت ومقالش حاجة عن الريال، غير إن لو ريال مدريد كسبت ف ده عادي لكن لو إنتوا كسبتوا ده اللي مش عادي وهتعملوا تاريخ وقد كان، الشاهد: كل التحليل ونقاط الضعف والقوة والكلام ده مش هينافس الكلام المعنوي والتحفيزي اللي لازم الجهاز الفني للأهلي يعمله وبالتوفيق للأهلي ولاعيبته تسطر تاريخ جديد.

فى سياق متصل، تحدث المعلق الشهير عصام الشوالي عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعن تعليقه لو فاز الأهلي على البايرن في مباراة اليوم، قال في تصريحات لبرنامج "الأهلي في المونديال" على قناة الأهلي: "القاضية ممكن توفيق من عند الله ورضاء والدين، وأشهر الإفيهات التي أقولها تأتي صدفة، ولم أفهمها إلا بعد مشاهدتها في السوشيال ميديا، وأنا أعيش المباراة بكامل جوارحي.

وتابع الشوالى، القاضية في وقت قاتل وبطولة تاسعة لها معزة خاصة لجماهير الأهلي بعد غياب سنوات، وهكذا يكتب التاريخ، بالنسبة للمعلق مثل اللاعب أو الجمهور، وشفت الكورة مليانة كما تقولوا في مصر، وقتها أفشة طلع رجله وكان مقابل للزاوية، وحسيت انها الحاسمة، لذلك طلعت من فمي القاضية ممكن وحققت حلم الملايين".

وعن إمكانية تحقيق القاضية ممكن في مباراة الأهلي وبايرن ميونخ: "نحب نقول من جانب تاريخي وواقعي أن 90 دقيقة هي حقيقة الميدان والأندية المصرية والمنتخبات تألقت كثيرا في المنافسات الدولية التي بها الفوارق كبيرة للأوروبية مثل مباراة مصر والبرازيل في كأس العالم للقارات وعلى إيطاليا في البطولة ذاتها، وفوز الزمالك على وست هام وفوز الأهلي على البايرن 2/1 وهناك هدف تاريخي لمحمود الخطيب وكذلك أمام بايرن مونشجلادباخ وبنفيكا وريال مدريد".