شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 7 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 7 فبراير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك يعزز صدارته للدوري بثنائية ضد الاتحاد السكندري فى غياب الأهلي، اتحاد الكرة يكتفى بإيقاف فرجانى ساسي مباراة واحدة بعد تقرير الحنفى .

الزمالك يعزز صدارته للدوري بثنائية ضد الاتحاد السكندري فى غياب الأهلي

استعاد الزمالك نغمة الانتصارات سريعا فى الدوري الممتاز بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، أحرز هدفى الزمالك أحمد سيد زيزو بالدقيقة 60 من ركلة جزاء ويوسف أوباما بالدقيقة 76.

اتحاد الكرة يكتفى بإيقاف فرجانى ساسي مباراة واحدة بعد تقرير الحنفى

أكد مصدر باتحاد الكرة إيقاف التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك مباراة واحدة فقط بعد طرده فى لقاء غزل المحلة الأخير بالدورى، وقال المصدر إن محمد الحنفي حكم اللقاء ذكر فى تقريره أن اللاعب حصل على طرد للإنذار الثاني ولم يدون أن السبب ضرب بدون كرة أو التحام عنيف مع لاعب المحلة.

اتحاد الكرة يتسلم 2000 كرة موحدة و300 طاقم للحكام

تسلمت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة ألفى كرة موحدة و300 طقم ملابس للحكام أرسلتها الشركة الألمانية التى ترعى ملابس المنتخبات، بعد تأخر استلام الشحنة أكثر من شهر، حيث كانت اللجنة ترفض الاعتراف بمذكرة الاتفاق التى أبرمت بين الشركة واللجنة الخماسية السابقة وتقضى بحصول اتحاد الكرة علي خصم بنسبة 70%؜ بعد موافقة اللجنة القانونية للاتحاد والجهات الرقابية.

عوض والشواربي يديران اتحاد الكرة بعد سفر رئيس اللجنة لقطر

يدير الثنائى أحمد حسام عضو ومحمد الشواربي اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية بعد سفر رئيس اللجنة الثلاثية إلى قطر لحضور مباراة الأهلي و بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية.

تعاون إعلامي مشترك بين الأهلي وبايرن ميونيخ.. فيديو

استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على إقامة مباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش عقب نهاية الموسم الجارى، أى بعد 30 سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذى حددته اللجنة لانتهاء مسابقة الدورى هذا الموسم.