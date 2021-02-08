شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: مباراة الأهلي والبايرن للتاريخ.. وهذه نصيحتى للشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلى الأسبق، إن مباراة الأهلى وبايرن ميونخ المقرر لها مساء اليوم الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة ستكون للتاريخ، مطالبا لاعبى القلعة الحمراء باللعب من أجل المتعة.

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات تليفزيونية: "مباراة الأهلي والبايرن للتاريخ، لكن يجب أن يلعب لاعبو الأهلي المباراة "للمتعة" بدون ضغوط والأهلي اسم كبير وواجه أكبر الأندية الأوروبية من قبل وفاز عليها مثل ريال مدريد".

وتابع حارس الأهلى الأسبق: "بكل تأكيد مواجهة البايرن صعبة، لكن يجب أن يكون للاعبين أهدافها الخاصة دون أي ضغوطات، الكورة متعرفش المستحيل ودور الخطيب والجهاز الفني للأهلي كبير في إزالة الضغوطات عن اللاعبين".

واستطرد: "لو هنصح الشناوي بأمر في مباراة البايرن، هيكون "الهدوء والتركيز"، فهو قائد الفريق في التوقيت الحالي ويجب أن يعطي الثقة دائما لزملاؤه".

يستعد النادى الأهلى بطل أفريقيا لمواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا فى الثامنة مساء الاثنين، فى إطار نصف نهائى مونديال الأندية الذى تستضيفه الدوحة حتى يوم 11 فبراير الجاري.

ونجح الأهلى فى الفوز على الدحيل القطرى بهدف نظيف الخميس، ليتأهل إلى نصف نهائى البطولة، فيما يشارك بايرن ميونخ من الدور نصف النهائى مباشرة، بعد أن وصل الدوحة "السبت" وخاض مرانا وحيدا.

وتنتظر جماهير الأهلى المباراة بفارغ الصبر لمشاهدة المارد الأحمر أمام الفريق البافارى فى نصف النهائى، التى يخوضها الأهلى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث سبق للأحمر اللعب مرتين من قبل فى عام 2006، وعام 2012.