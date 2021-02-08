شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى: نجحنا فى حصد الـ3 نقاط على الرغم من الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مدحت عبد الهادي مدرب نادى الزمالك على تهنئة الجهاز الفني واللاعبين على حصد الـ3 نقاط أمام الاتحاد السكندري، قائلا: "بالرغم من ظروف الغيابات قدرنا نحصل على نقاط المبارة، أنا سعيد بالأداء، وفريق الاتحاد فريق كبير ومهم تحت قيادة حسام حسن".

وقال عبد الهادى، فى تصريحات صحفية عقب مباراة الزمالك والاتحاد، إن الفترة المقبلة سنركز فى مباراة أفريقيا، لتحقيق الفوز فى ضربة البداية أمام مولودية الجزائر، مشيرا إلى أن أيمن حفني يخوض إعدادا خاصا لاستعادة الحالة البدنية استعدادًا للمباريات المقبلة.