شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: كل قطاعات الناشئين فى الأندية فيها مجاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أيمن عبد العزيز، نجم الزمالك السابق، أن أغلب قطاعات الناشئين فى الأندية يوجد بها نسبة مجاملات، مشيرا إلى أن تدخل أولياء أمور اللاعبين يعد كارثة.

وقال أيمن عبد العزيز، فى تصريح لبرنامج ملعب أون، الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر على قناة أون سبورت، إن ظاهر تدخل أولياء أمور اللاعبين فى قطاعات الناشئين غير مقبولة تماما، مع الاعتراف بوجود بعض المجاملات فى قطاعات الناشئين بكل الاندية.

أكد أيمن عبد العزيز، نجم الزمالك الأسبق، فى تصريحات مسبقة، أنه لا يعرف أسباب رحيله عن منصب مدير قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، قائلا: "مجلس الزمالك السابق كان على وعى كبير بكل ما يدار داخل النادى عكس الإدارة الحالية، وكنت أورّد ملابس للفريق الأول بدون مقابل لأن نادى الزمالك بيتى، واعتديت على لاعب من الناشئين بالضرب؛ بسبب خوضه التدريبات بالكمامة وادعائه إصابته بكورونا، ثم تحدث معى بأسلوب غير لائق".

وأوضح أيمن عبد العزيز أنه يرفض الهجوم على لاعبي القلعة البيضاء، خاصة بعد هزيمة الزمالك من غزل المحلة قائلا: "لا أستطيع تقييم فريق الزمالك الآن لا يزال الموسم طويلا والهزيمة أمام المحلة ليست مقياس لتقييم باتشيكو، والهجوم على محمود علاء وزيزو غير مبرر، ومحمود علاء مدافع كبير ويجب إراحة زيزو خلال الفترة المقبلة بسبب حالة الإرهاق التى يعانى منها بسبب الموسم الماضي".